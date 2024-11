Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen einer Unfallflucht, die sich zwischen Donnerstag (07.11.2024) 15:00 Uhr und Freitag (08.11.2024) 09:00 Uhr ereignete, ermittelt derzeit das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Johannes-Bieg-Straße in Erligheim ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Sprinter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07142 405 - 0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell