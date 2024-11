POL-LB: Täter bei Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus überrascht

Ludwigsburg (ots) - In einer derzeit im Umbau befindlichen Flüchtlingsunterkunft in der Villeneuvestraße in Kornwestheim brach am Donnerstag (07.11.2024) gegen 13.30 Uhr im Dachgeschoss ein Feuer aus. Zu diesem Zeitpunkt fand im Gebäude durch Vertreter verschiedener Firmen und der Stadt Kornwestheim eine Überprüfung statt, so dass der Brand frühzeitig entdeckt und zunächst mit einem Feuerlöscher gelöscht werden ...

