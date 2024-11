Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Beschädigter Pkw entfernt sich vom Unfallort

B10, Korntal-Münchingen (ots)

Am Freitag, um 19:10 Uhr befuhr ein 25jähriger Lenker eines MB Sprinter die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Gemarkung Korntal-Münchingen wechselte dieser vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei einen dort fahrenden Pkw. Der Pkw setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Stuttgart fort. Am Lkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro im Bereich der linken Fahrzeugseite. Ob der unbekannte Pkw-Lenker den Unfall bemerkte ist unbekannt. Zum Pkw ist lediglich die graue Farbe bekannt und dass er im Bereich der rechten Fahrzeugseite unfallbeschädigt sein müsste.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Pkw geben können, werden gebeten mit dem Polizeirevier Ditzingen Kontakt unter Tel.: 07156 / 43520 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de aufzunehmen.

