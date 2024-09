Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

Ein Unbekannter hebelte am Dienstag, den 03.09.2024, zwischen 17.00 - 23.45 Uhr eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Paulstraße auf und gelangte hierdurch in die Wohnung einer 24-jährigen Pirmasenserin. Entwendet wurde eine hochwertige Klarinette in einem schwarzen Koffer. Der Gesamtschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell