Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 Gemarkung Schwieberdingen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (09.11.2024) gegen 07:29 Uhr befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinter die Bundesstraße (B10) von Schwieberdingen kommend in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer kurz nach der Ausfahrt Schwieberdingen-West, in Höhe der Deponie "Froschgraben" in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum und wurde hierbei tödlich verletzt. Am Mercedes-Benz entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Es waren sowohl der Rettungsdienst mit einem Rettungs- und Notarztfahrzeug als auch die Feuerwehr Schwieberdingen mit starken Kräften im Einsatz. Die Straßenmeisterei Vaihingen an der Enz unterstützte unter anderem bei der Absperrung. Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung war die B10 im besagten Bereich bis 10:15 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte insgesamt sechs Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion hat die Sachbearbeitung übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, vor allem zur Fahrweise des Transporters, machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell