POL-WAF: Langenberg(GT) und Stromberg. Autodiebe von der Polizei verfolgt - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Mittwoch (14.08., 03.15 Uhr) entwendeten mehrere Männer ein Auto, einen Pick Up an der Kampstraße in Langenberg (Kreis Gütersloh). Zeugen wurden auf den Diebstahl noch in der Nacht aufmerksam und informierten umgehend die Polizei. Die tatverdächtigen Autodiebe wurden durch die Polizei in einem weiteren Auto, einem Passat, noch in Langenberg aufgetan. In dem Auto saßen mindestens vier Personen. Als sie an der Neuzeller Straße kontrolliert werden sollten, flüchteten sie mit dem Wagen in Richtung Am Stukendamm. Der in der unmittelbaren Umgebung stehende und zuvor entwendete Pick Up wurde derzeitigen Erkenntnissen nach durch die Täter zurückgelassen, als sie die Polizei erblickten. Der Pick Up wurde sichergestellt. Der Passat wurde durch die Beamten verfolgt. Die Polizisten gaben zwischenzeitlich immer wieder Anhaltezeichen. Der Fahrer des Wagens fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und missachtete mehrfach rote Ampeln. In Stromberg machte der Fahrer des Wagens auf einer Schotterfläche innerhalb einer Sackgasse in der Straße Zum Kreuzweg eine 180 Grad Drehung mit dem Auto. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Streifenwagen der Polizei. Zwei Männer flüchteten in dem Moment aus dem Passat. Sie rannten in unterschiedliche Richtungen davon. Ein Mann, ein 40-jähriger Pole, wurde noch vor Ort festgenommen. Der Fahrer des Passats fuhr weiter.

Gegen 07.00 Uhr wurde der Passat verunfallt am Limberger Weg in Oelde aufgefunden und sichergestellt. Verdächtige Personen konnten in der Umgebung nicht festgestellt werden.

Der 40-jährige Pole wurde am Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt. Ermittlungen zu den weiteren Männern in dem Auto und deren möglichen Tatbeteiligungen an dem Diebstahl des Pick Ups in Langenberg sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Autodiebstahl oder den flüchtenden Männern machen? Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

