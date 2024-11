Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Zeugenaufruf: Unfallflucht im Industriegebiet

Ludwigsburg (ots)

Am 09.11.2024, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr stand ein VW Tiguan in der Siemensstraße in Schwieberdingen auf einem Parkplatz nahe einer dortigen Festhalle. In diesem Zeitraum wurde der Pkw von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich des vorderen, rechten Stoßfängers nicht unerheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die unfallverursachende Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, Hinweise an das Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu geben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell