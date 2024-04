Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf - Hecke brennt

Am Mittwoch brannte in Kirchdorf eine Thuja-Hecke.

Ulm (ots)

Am Nachmittag entleerte eine Frau einen Kübel mit Asche in der Nähe einer Thuja-Hecke in der Riedgasse. Wohl durch den Wind geriet gegen 14 Uhr die Thuja-Hecke durch die Asche in Brand. Die Feuerwehr Kirchdorf rückte aus und löschte das Feuer. Durch das Feuer wurden etwa zehn Meter Hecke zerstört. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

