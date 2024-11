Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 17-Jähriger flüchtet mit Pkw vor der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ein 17 Jahre alter BMW-Lenker flüchtete am Sonntag (10.11.2024) vor der Polizei, als er gegen 23.30 Uhr in Rutesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Jugendliche stand mit dem Pkw im Bereich der Kreuzung Flachter Straße und Kirchstraße, als er das Vorhaben der Polizisten erkannte und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gebersheimer Straße davonfuhr. Anschließend bog er nach rechts in die Gebersheimer Straße ab. An einem Kreisverkehr am Ortsausgang verlor der Jugendliche mutmaßlich aufgrund der stark überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über den BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Gebüsch. Als die Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, machte der 17-Jährige zunächst Anstalten, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, ließ aber von diesem Vorhaben wieder ab. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. An dem BMW dürfte ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro entstanden sein.

