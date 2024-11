Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (09.11.2024) gegen 14:00 Uhr touchierte eine 76-jährige Audi-Lenkerin auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg einen geparkten PKW beim Einparken. Der Unfall spielte sich in der Nähe des Haupteingangs ab, der Schaden befindet sich an einem dunklen PKW im vorderen Bereich der Beifahrerseite. Nach dem Unfall entfernte sich die 76-Jährige unerlaubt vom Unfallort. Als sie später zum Unfallort zurückkam, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der geschädigte Besitzer des betroffenen Fahrzeugs, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

