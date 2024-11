Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Raub im Stadtgebiet gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen (11.11.2024) kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Raub in dem Vorraum einer Bankfiliale in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg. Ein 26-jähriger Mann wurde während er einen Geschäftsvorgang an einem Geldautomaten tätigte, plötzlich von einem bislang unbekannten Täter mehrfach von hinten auf den Kopf geschlagen. Während der 26-Jährige versuchte sich gegen weitere Schläge zu schützen, fiel Ihm sein Geldbeutel zu Boden, woraufhin sich sein Münzgeld auf den Fußboden verteilte. Ein Taxifahrer, welcher den 26-Jährigen zuvor zur Bank gefahren hatte, erkannte den Vorfall und eilte dem Opfer zur Hilfe. Sofort wurde auch der Taxi-Fahrer von dem unbekannten Täter attackiert und geschlagen. Nachdem der Täter von beiden Opfern abließ, sammelte er einen Teil des auf dem Boden verteilten Münzgeldes in niedrigem zweistelligen Betrag ein, entnahm die Bankkarte aus dem Automaten und flüchtete über die Wilhelmstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Der Täter wir als rund 170 Zentimeter großer Mann mit dunkler Kleidung und generell südländischem Aussehen mit Vollbart beschrieben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 110 225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

