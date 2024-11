Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unbekannte beschädigen Fensterfront eines Lokals - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (09.11.2024) beschädigten noch unbekannte Täter die Fensterfront eines Lokals in der Maichinger Straße in Magstadt. Vermutlich gaben sie mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse auf die Gaststätte ab, in der sich zu diesem Zeitpunkt niemand befand. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die am Freitagabend (08.11.2024) bzw. in der Nacht zum Samstag (09.11.2024) etwas Verdächtiges in der Maichinger Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

