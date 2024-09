POL-HI: Verkehrsunfall auf der B 3

Hildesheim (ots) - Harsum (ep). Am 14.09.2024, im Zeitraum von 15:45 Uhr bis 16:30 Uhr haben Unbekannte den PKW des Geschädigten verkratzt. Der PKW war auf dem Parkplatz vom Netto, in der Carl-Zeiss-Straße 2 b, in 31177 Harsum geparkt. Dabei entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

