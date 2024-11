Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Häfnerhaslach: Fahrradfahrer attackiert - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (10.11.2024) kam es gegen 12:35 Uhr auf der Häfnerstraße beim Ortseingang Häfnerhaslach zu einem Vorfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem bislang unbekannten Fahrzeug. Ein 44-Jähriger Fahrradfahrer war, aus Richtung Zaberfeld kommend, zunächst von einem unbekannten Fahrzeuglenker immer wieder ausgebremst worden, bis dieser den Fahrradfahrer schlussendlich zum Anhalten zwang. Dann soll aus dem unbekannten Fahrzeug ein noch unbekannter Täter aus der Beifahrertüre ausgesteigen sein und auf den Zweiradlenker eingeschlagen haben. Anschließend steig der Täter wieder ins Fahrzeug auf den Beifahrersitz und der unbekannte Fahrzeuglenker setzte die Fahrt fort. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem unbekannten Fahrzeug, konnten dieses jedoch nicht mehr feststellen. Der Täter auf Beifahrerseite wird als 30 bis 35-jähriger Mann mit dunkelbraunen Haaren und europäischen Aussehen beschrieben. Der Fahrer soll rund 60 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurze, grauen Haare und soll ebenfalls von europäischem Aussehen gewesen sein. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Mercedes der ML-Reihe von älterem Baujahr gehandelt haben. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen zum Vorfall und bittet diese sich telefonisch unter 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

