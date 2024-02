Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf der Gerichtsstraße

Rahden (ots)

(SN) Kenntnis über eine Unfallflucht in der Gerichtsstraße erhielten die Beamten am frühen Montagabend.

So erschien die Geschädigte (28) gegen 17.25 Uhr auf der Polizeiwache in Lübbecke und gab zu Protokoll, dass sie zuvor von einem namentlich unbekannten Zeugen auf eine Unfallflucht zu ihrem Nachteil aufmerksam gemacht worden sei. Der unbekannte Fahrer, so die Angaben, habe ihren Wagen beim Vorbeifahren touchiert, sich aber anschließend entfernt.

Diesbezüglich konnte eine Beschädigung des linken Außenspiegels am blauen VW Golf der Frau festgestellt werden. Das Auto hatte sich zur Unfallzeit um kurz vor 16.30 Uhr in einer Parkbucht an der Gerichtsstraße befunden. Ohne sich die Personalien des Zeugen notiert zu haben, suchte die Frau schließlich die Polizeiwache auf.

Zur Klärung des Unfalls werden der genannte Zeuge wie auch andere Beobachter des Unfalls gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Lübbecke aufzunehmen.

