Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar und Vaihingen an der Enz: Kraftstoff aus Baustellenfahrzeugen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (09.11.2024) 13.00 Uhr und Montag (11.11.2024) 07.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter zwischen Bönnigheim-Hohenstein und Kirchheim am Neckar zu. Parallel der Kirchheimer Straße befindet sich derzeit eine Baustelle. Die Täter öffneten an vier Baustellenfahrzeugen die Kraftstofftanks und stahlen insgesamt etwa 2.000 Liter Kraftstoff im Wert von rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar zu melden, Tel. 07143 891060 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de In Vaihingen an der Enz kam es zwischen Freitag (08.11.2024) 17.00 Uhr und Montag (11.11.2024) 08.00 Uhr zu einem ähnlichen Fall. Unbekannten Täter brachen an mehreren Baustellenfahrzeugen, die auf einem Lagerplatz nahe der Bundesstraße 10 und der Walter-de Pay-Straße in Vaihingen an der Enz standen, die Tankdeckel auf. Insgesamt entwendeten sie dann etwa 300 Liter Diesel im Wert von etwa 500 Euro. Da die Unbekannten auch eine Motorhaube aufbrachen, um an den Tankstutzen zu gelangen, entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1.200 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell