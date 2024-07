POL-FR: Waldshut-Tiengen: VW Bus auf Parkplatz beim Wildgehege beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 14.07.2024, sind Unbekannte in die Geschäftsräume eines Hauses in der Friedhofstraße in St.Blasien eingebrochen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand dürfte dies zwischen 19:10 Uhr und 19:30 Uhr geschehen sein. Die im Erdgeschoss eines Wohnhauses gelegenen Büroräumlichkeiten wurden betreten, verschlossene Türen und Behältnisse ...

