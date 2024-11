Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: 38-Jähriger von Unbekannten angegriffen und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Montag (11.11.2024), gegen 19:40 Uhr in der Riedstraße in Steinheim an der Murr. Ein 35-Jähriger sowie seine 38-jährige Ehefrau gerieten mit zwei bislang unbekannten Männern zunächst in einen verbalen Streit. Einer der Unbekannten soll dann den 35-Jährigen angegriffen und mehrfach mit der Faust geschlagen haben. Als seine Frau zur Hilfe eilte, wurde sie von den Angreifern zu Boden gestoßen. Erst, als zwei Zeugen dazu kamen, um dem Paar zu helfen, flüchteten die Täter. Einer der beiden Angreifer soll etwa 190 cm groß gewesen sein. Er trug ein weißes Sweatshirt sowie ein Stirnband und hatte braunes, stark gelocktes Haar. Der zweite Täter hatte einen blonden Kurzhaarschnitt. Der 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine Frau wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Der körperlichen Auseinandersetzung vorausgegangen sein könnte ein Streit, welcher sich eine knappe halbe Stunde zuvor ereignete. Es soll Uneinigkeit zwischen der 38-Jährigen und den Fahrern zweier Pkws bezüglich einer Parksituation bestanden haben. Hier sollen die beiden ebenfalls noch unbekannten Männer sowie eine noch unbekannte Frau verbal aggressiv reagiert haben, fuhren jedoch kurze Zeit später davon.

Die Prüfung eines möglichen Zusammenhangs der beiden Vorfälle ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeiposten Steinheim an der Murr unter der Rufnummer 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell