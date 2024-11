Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 81 mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Glück im Unglück hatte ein 48-jähriger Sattelzuglenker am Montag (11.11.2024), gegen 12:20 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr er mit seinem Sattelzug auf der rechten Fahrspur der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Als er sich zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim befand, wurde er von einem unbeteiligten Lkw überholt. Während des Überholvorgangs zog der 48-jährige leicht nach rechts und fuhr teilweise auf der Standspur. Aufgrund einer dortigen Kuppe und gleichzeitig einer leichten Rechtskurve übersah der 48-jährige einen dahinter befindlichen, wegen einer Panne auf dem Standstreifen stehenden, weiteren Sattelzug. Trotz eines sofort eingeleiteten Ausweichmanövers des 48-jährigen streiften sich beide Auflieger seitlich und wurden in der Folge aufgerissen. Alle an dem Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 70.000 Euro. Weiterhin wurde der Schaden an der Ladung beider Auflieger mit circa 4.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt.

