Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Teure Ausreise - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund - Langenhagen (ots)

Am Samstagmorgen (30. März) nahmen Bundespolizisten einen Mann am Dortmunder Flughafen fest. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihm fahnden.

Gegen 8 Uhr wurde ein 27-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Podgorica/ Montenegro am Flughafen Dortmund vorstellig. Der Mann legte seinen montenegrinischen Reisepass vor. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main nach diesem per Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht Frankfurt hatte den jungen Mann aus Langenhagen im April 2023 rechtskräftig, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 40,- Euro verurteilt.

Da der Gesuchte die geforderte Summe in Höhe 1.500 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) bisher nicht beglichen hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Der montenegrinische Staatsbürger brachte die Geldstrafe auf und konnte anschließend seine Reise fortsetzen.

