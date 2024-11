Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt derzeit Aufgrund einer Unfallflucht, welche sich im Zeitraum von Sonntag (10.11.2024), 09:30 Uhr bis Montag (11.11.2024), 07:30 Uhr in der Straße "Bernhardslaicher Weg" in Remseck am Neckar-Aldingen ereignete. Dort hatte eine noch unbekannte Person mutmaßlich beim Ausparken mit einem Fahrzeug zwei Pkw der Marke BMW beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Schäden an den beiden ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten BMW wurden jeweils auf der Fahrerseite verursacht und belaufen sich auf insgesamt rund 6.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 07154 1313-200 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

