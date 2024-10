Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tipps gegen Fahrraddiebe

Kierspe/Meinerzhagen/Märkischer Kreis (ots)

Im Wachbereich Meinerzhagen verschwanden in den letzten zweieinhalb Wochen insgesamt vier Fahrräder in Kierspe und eines in Meinerzhagen. Die Diebstähle der zum Großteil hochwertigen Räder ereigneten sich über das Stadtgebiet verteilt unter anderem an der Thingslindestraße und am Kuhlen. Teilweise wurden Garagen oder Schuppen aufgebrochen, um an die Beute zu gelangen oder das auf der Terrasse sicher geglaubte Rad einfach mitgenommen.

Statistisch wird fast jeden Tag im Kreisgebiet ein Fahrrad gestohlen. Im Jahr 2022 waren es 412 Taten. Im Jahr 2023 sank die Zahl der Fahrrad-Diebstähle auf 322. Auch in den aktuellen Fällen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und nimmt sie zum Anlass, auf Tipps zum Schutz vor Fahrraddieben hinzuweisen:

- Abschreckung ist das A und O: Nutzen Sie besonders stabile Schlösser aus durchgehärtetem Spezialstahl, die ein massives Schließsystem verwenden. Es gilt der Grundsatz: ein gutes und passendes Schloss kostet in der Regel etwa 10 % das Anschaffungspreises des Rades. - Besonders hochwertige Bikes erfordern auch hochwertigen Schutz. Sichern Sie die Räder, wenn möglich, im Gebäude. Steht das Rad in Garage oder Schuppen, verschließen sie diese grundsätzlich. Auch dann sollte das Rad immer zusätzlich nicht nur ab- sondern stets an geeigneter Stelle angeschlossen werden. "Nur abgeschlossene" Räder können durch Täter einfach davon getragen werden. - Machen Sie für einen möglichen Schadensfall ein Foto ihres Rades und speichern Sie die individuelle Rahmennummer des Fahrrades zur Ausschreibung in Fahndungssystemen der Polizei. - Nutzen Sie ggf. Möglichkeiten der Videoüberwachung oder bringen Sie versteckte GPS-Tracker an Ihrem Rad an. Dies verhindert zwar keinen Diebstahl, kann jedoch bei der Aufklärung der Tat und der Wiederbeschaffung des Rades helfen. - Auf gute Nachbarschaft! Haben Sie ein Auge aufeinander und melden Sie verdächtige Beobachtungen stets unmittelbar der Polizei über Notruf 110.

Weitere Infos finden Sie auf unserer Internetseite unter https://maerkischer-kreis.polizei.nrw/artikel/tipps-gegen-fahrraddiebe. Hier finden Sie auch ein Aufklärungsvideo, wie Sie Ihr Rad sichern: https://maerkischer-kreis.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell