Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Stefan Winkler ist neuer Kripo-Chef der Polizei Märkischer Kreis

Bild-Infos

Download

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei im Märkischen Kreis hat einen neuen Kripo-Leiter: Kriminaloberrat Stefan Winkler führt ab sofort die Direktion Kriminalität.

Der 41-Jährige kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Stefan Winkler stammt aus Lüdenscheid, machte sein Abi in Halver und absolvierte sein Studium in Hagen. Als junger Polizeikommissar ging er in Werdohl auf Streife und arbeitete im zivilen Einsatztrupp. 2009 zog er mit seiner Ehefrau zum ersten Mal nach Herscheid. So kennt er den Märkischen Kreis sehr gut. Seiner neuen Heimatgemeinde wurde er nur kurze Zeit untreu, weil er sich für den höheren Dienst qualifizierte. Während des Studiums wechselte die Familie vorübergehend nach Münster, um 2017 zurückzukehren. Zur Familie gehören inzwischen drei Kinder.

Beruflich ging es zunächst einmal quer durch Südwestfalen: In den vergangenen Jahren leitete Stefan Winkler die Führungsstelle der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz in Siegen und ab dem Jahr 2020 die Direktion Kriminalität in Olpe. Für den 41-Jährigen ist die neue Stelle in Iserlohn die absolute Wunschstelle. Auf Landesebene gehört er zu einem Team, das Polizeibeamtinnen und -beamte bei belastenden Ereignissen psychosoziale Unterstützung bietet.

Sein Vorgänger als Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaldirektor Benjamin Aufdemkamp, ist in die Kreispolizeibehörde Soest gewechselt und fungiert dort seit dem 1. Oktober als Abteilungsleiter. Er konnte seinem Nachfolger im MK eine Direktion mit einer im Landesvergleich überdurchschnittlich hohen Aufklärungsquote übergeben. Behördenleiter Marco Voge freut sich über die Verstärkung aus den eigenen Reihen: "Herr Winkler hat als Kripo-Chef eine wichtige Aufgabe übernommen, mit der er maßgeblich die Sicherheit bei uns im Kreis mitgestaltet. Ich bin froh und dankbar ihn bei uns im Team zu haben!" (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell