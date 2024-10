Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: gefährliche Körperverletzung auf Spielplatz - 39 Jahre alte Frau geht auf Jugendliche los

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen ermittelt seit Montagnachmittag (21.10.2024) gegen eine 39 Jahre alte Frau, die auf einem Spielplatz in der Maichinger Straße in Magstadt Jugendliche attackiert hat. Ursächlich dürfte eine prekäre familiäre Situation zwischen der 39-Jährigen und ihrer 14 Jahre alten Tochter sein. Dies hat bereits dazu geführt hat, dass die Behörden, unter anderem das Jugendamt, eingeschritten sind. Am Montag traf die Frau gegen 13.30 Uhr auf eine Gruppe Jugendlicher, unter denen sich die Tochter sowie deren Freundinnen und Freunde befanden. Die 39-Jährige reagierte äußerst aggressiv auf die Gruppe und attackierte eine 16-Jährige. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt. Drei eingreifende Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren verletzte die Tatverdächtige ebenfalls leicht. Einer der beiden 14 Jahre alten Jugendlichen fügte die Frau eine Schnittverletzung mit einem Messer zu. Die Verletzung war nach polizeilichen Erkenntnissen oberflächlich. Das 14 Jahre alte Mädchen und die ebenfalls verletzte 13-Jährige wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die 39 Jahre alte Frau hatte beim Eintreffen der alarmierten Polizei den Tatort bereits verlassen. Die Gruppe Jugendlicher wurde im Anschluss an die Geschehnisse unter anderem durch Lehrkräfte betreut. Die Polizei konnte die Tatverdächtige im weiteren Verlauf vorläufig festnehmen. Sie wurde zum Polizeiposten Maichingen gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

