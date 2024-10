Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall auf der K 1673

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (20.10.2024) kam es gegen 14:40 Uhr bei Poppenweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Ein 77-jährige Mitsubishi Lenker befuhr die Kreisstraße 1673 von Poppenweiler in Fahrtrichtung Remseck-Hochberg. Während des Abbiegevorgangs auf einen Feldweg übersah der 77-Jährige vermutlich eine 73-jährige BMW-Lenkerin, welche in Richtung Poppenweiler unterwegs war. Trotz eines Ausweichversuchs der 73-Jährigen kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wobei die BMW-Lenkerin leicht verletzt wurde. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell