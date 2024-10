Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Fiat-Lenkerin kollidiert mit Tanklastzug

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verlor eine 22-jährige Fahrerin eines Fiat auf der Bundesautobahn 8 mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 22-jährige war am Montagmorgen (21.10.2024) gegen 00:20 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung München unterwegs, als sie auf Höhe der Anschlussstelle Rutesheim ins Schleudern geriet und gegen einen Tanklastzug auf der rechten Fahrspur prallte. Die junge Frau wurde dabei verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Am Auflieger des Tanklastzugs entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Zum Austritt von Ladung kam es dabei nicht.

