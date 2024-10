Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: 20-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da sie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kam eine 20 Jahre alte Skoda-Lenkerin am Montag (21.10.2024) gegen 7.00 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Sachsenheim von der Fahrbahn ab. Die 20-Jährige war von Ochsenbach kommend in Richtung Häfnerhaslach unterwegs, als sie in einer scharfen Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen geriet. Nachdem sie einen Leitpfosten überfuhr, prallte sie in einer Böschung gegen einen Baum und kam dort zum Stehen. Die junge Fahrerin wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 26.000 Euro belaufen. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

