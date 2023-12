Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Brand eines Sattelzuges auf der Autobahn 1 im Bereich Emstek/LK Cloppenburg

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 22.12.2023, kam es gegen 23:05 Uhr zum Brand eines Sattelzuge auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in Fahrtrichtung Bremen. Nach dem der Führer des Sattelzuges Funkenflug aus der Abgasanlage seines Fahrzeuges bemerkte, hielt er sofort auf dem Standstreifen an. Unmittelbar nach Verlassen des Sattelzuges stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Durch die mit der Feuerwehr Bakum gleichzeitig eintreffende Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn wurde die Fahrbahn für die Löscharbeiten voll gesperrt. Nach dem Ablöschen des Fahrzeuges gegen 01:30 Uhr konnte der Verkehr einspurig am Brandort vorbeigeführt werden. Durch die Feuerwehr Bakum, die mit vier Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten vor Ort war, wurde ein Übergreifen des Feuers auf den Sattelauflieger verhindert. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurden der Haupt- und der mittlere Fahrreifen durch die Autobahnmeisterei Holdorf bis 05:45 Uhr gesperrt. Der 53 Jahre alte Sattelzugfahrer aus dem Landkreis Leer konnte das Führerhaus unverletzt verlassen.

Durch die Sperrung während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens zu keinen wesentlichen Behinderungen des Verkehrs. Der Sachschaden wird aktuell auf ca. 70.000,- Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen, der zum Brand des Fahrzeuges führte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell