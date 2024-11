Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Polizei sucht Zeugen nach Unfall in der Heilbronner Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag (11.11.2024) gegen 11.20 Uhr in der Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz ereignete. Gemäß den bisherigen Ermittlungen war ein Fiat auf Höhe der Straße "Kirchplatz" am Fahrbahnrand der Heilbronner Straße abgestellt worden. Aus einer gegenüberliegenden Hofeinfahrt soll dann eine 37 Jahre alte Dacia-Fahrerin rückwärts herausgefahren sein. Die Frau habe den Fiat übersehen und sei gegen den PKW gefahren. Am Fiat wurde in Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro festgestellt. Anschließend sei die Frau zurück in die Hofeinfahrt gefahren. Aufgrund von Unstimmigkeiten während der Unfallaufnahme bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

