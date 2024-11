Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfall in der Herrenberger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (11.11.2024) ereignete sich gegen 18.40 Uhr in der Herrenberger Straße in Böblingen ein Unfall, zu dem das Polizeirevier Böblingen noch Zeugen sucht. Ein 54 Jahre alter Opel-Lenker war in der Herrenberger Straße in Fahrtrichtung Wolfgang-Brumme-Allee unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Poststraße sei plötzlich ein Fußgänger auf die Fahrbahn gelaufen, worauf der 54-Jährige ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein der mittig verlaufenden Fahrbahntrennung. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro am Opel. Der Fußgänger, es soll sich um einen kleinen Jungen gehandelt haben, lief derweil davon. Die Polizei nimmt unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

