POL-WAF: Ostbevern. Technischer Defekt als Brandursache wahrscheinlich - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 14.10.2024, 10.10 Uhr

Nach der Begehung des Brandorts mit einem Sachverständigen wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt als Ursache wahrscheinlich ist. Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es nicht. Das Feuer brach am Sonntag, 13.10.2024, gegen Mittag in der Dorbauerschaft in Ostbevern auf einem landwirtschaftlichen Anwesen aus. Dabei brannte das Wohnhaus vollständig ab.

