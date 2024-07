Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Wasserwerker bestehlen 86-jährige Ratingerin - Ratingen - 2407095

Mettmann (ots)

Am Dienstag, 23. Juli 2024, bestahlen mehrere falsche Wasserwerker eine 86-Jährige in ihrer Wohnung in Ratingen. Die Täter entwendeten Schmuck und entkamen unerkannt.

Das war geschehen:

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen klingelte es gegen 15:20 Uhr bei einer Seniorin an der Wohnungstür. Als sie die Tür öffnete, gab sich ein ihr unbekannter Mann mit Glatze als Handwerker aus und beteuerte, dass er etwas in ihrer Wohnung überprüfen müsse. Die Seniorin verwehrte ihm den Zutritt und schloss die Tür.

Wenige Minuten später erschienen zwei andere Männer vor ihrer Tür, die sich als Wasserwerker vorstellten und sich an ihr vorbei in die Wohnräumlichkeiten drängten. Den Aufforderungen, ihre Wohnung zu verlassen, kamen die Männer nicht nach.

Nachdem die Männer die Wohnung verließen, stellte die Ratingerin den Diebstahl von Schmuck fest. Sie kann nicht ausschließen, dass sich noch eine dritte Person in der Wohnung befunden habe.

Zu den beiden Männern, die sich als Wasserwerker ausgaben, liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- dunkle, kurze Haare - schlanke Figur - etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer grauen Arbeitshose und einer Jacke

Die Seniorin meldete den Diebstahl der Polizei, die diesen Vorfall nutzen möchte, um noch einmal eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell