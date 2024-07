POL-ME: Lkw-Anhänger gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - Langenfeld - 2407089

Polizei Mettmann

Lkw-Anhänger gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - Langenfeld

Mettmann (ots)

In Langenfeld-Berghausen entwendeten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 19. Juli 2024, und Montag, 22. Juli 2024, einen Lkw-Anhänger. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Das ist der aktuelle Kenntnisstand:

Der Fahrer des Lkw stellte das Fahrzeug, bestehend aus einer Sattelzugmaschine der Marke MAN sowie einem Anhänger der Marke Kögel, am Freitagabend gegen 19:45 Uhr im Bereich der Berghausener Straße / Philipp-Reis-Straße ab. Am Montagmorgen um circa 6:15 Uhr kehrte der Fahrer zurück und bemerkte, dass der erst neun Monate alte Anhänger entwendet und die Sattelzugmaschine beschädigt worden war. Nach ersten Ermittlungen der Polizei haben die Täterinnen oder Täter das Gespann zunächst verschoben. Anschließend demontierten sie den Aufleger und entfernten sich mit diesem in unbekannte Richtung.

In dem entwendeten Anhänger befanden sich Aluminiumbänder, die zu Rollen aufgewickelt wurden (sogenannte Aluminium Coils) mit einem Gewicht von über 23 Tonnen. Der entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Wert geschätzt.

Die Polizei leitete erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen ein, die bislang jedoch erfolglos blieben. Zudem wurde der Anhänger zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Berghausener Straße gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Lkw-Anhängers oder der Aluminium Coils machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02173 / 288 - 6310 entgegen.

