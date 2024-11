Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt aufgrund einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (12.11.2024) gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Bietigheim-Bissingen ereignete. Eine 30-Jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die B27 in Bietigheim-Bissingen in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe eines Fast-Food-Restaurants fuhr ein noch unbekannter Motorradlenker von der Seitenstraße (ebenfalls Stuttgarter Straße) mutmaßlich bei Rot mit überhöhter Geschwindigkeit auf die B27 ein. Hierbei kollidierte er mit dem Mercedes im rechtem Frontbereich. Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall, richtet sich jedoch sofort auf, startet sein Motorrad und flüchtet von der Unfallstelle in Fahrtrichtung der Auwiesenbrücke. Der Motorradfahrer soll zwischen 170-175 cm groß und mit schwarzer Motorradbekleidung bekleidet gewesen sein. Das Motorrad selbst wird als blau beschrieben. Der bislang bekannte Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

