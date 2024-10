Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtiger nach körperlicher Auseinandersetzung ermittelt

Rostock (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Rostocker Innenstadt am vergangenen Sonnabend (05.10.2024) konnte die Rostocker Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln. Dabei handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus Afghanistan. (Bezug nehmend: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5879612)

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurde im Zuge der Auseinandersetzungen vor dem Rostocker KTC ein 16-jähriger Syrer von zwei Tatverdächtigen verletzt. Dabei erlitt der Geschädigte oberflächliche Schnittverletzungen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt sowie nach dem zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Offenbar werden in diesem Zusammenhang bereits Bilder von Personen in den sozialen Medien geteilt. Vor diesem Hintergrund, unter anderem zum Schutz von Persönlichkeitsrechten, appelliert die Polizei, Bilder nicht ohne Erlaubnis zu verbreiten und sich an keinen Spekulationen zu beteiligen. Dies könnte ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Relevante Informationen sollten immer zuerst mit der Polizei und nicht in sozialen Medien geteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell