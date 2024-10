POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung mit einer verletzten Person in Rostock

Rostock (ots) - Nachdem es am heutigen Vormittag zu einem Polizeieinsatz in der Warnowallee im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein gekommen ist, konnten die Absperrmaßnahmen im betreffenden Bereich wieder aufgehoben werden. Gegen 08:30 Uhr wurden die Beamten über einen unbekannten Gegenstand in einer dortigen Bankfiliale informiert. Nach eingehender Prüfung konnte die ...

