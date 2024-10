Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Amselweg, Dienstag, der 01.10.2024, 15:12 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Einparken mit der Anhängerkupplung gegen den parkenden PKW eines 59- jährigen aus Oberweser und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Am PKW des 59- jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

