POL-NOM: Spendensammler klaut Bargeld

Northeim (ots) - Hardegsen, Fuchsbreite, Samstag, 28.09.2024, 19:30 Uhr - 29.09.2024, 03:30 Uhr Hardegsen (Pel) - Tresor und Schmuck gestohlen. Im Zeitraum von Samstag, 19:30 Uhr bis Sonntag, 03:30 Uhr konnten unbekannte Täter in ein Haus in der Fuchsbreite in Hardegsen einbrechen. Die Täter öffneten gewaltsam die Kellertür und gelangten so in das Haus. Es wurde Schmuck und ein Tresor im Wert von ca. 1.500 Euro ...

