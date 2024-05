Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zusammenstoß zwischen Hund und Pedelec-Fahrerin - Pedelec-Fahrerin verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.05.2024, gegen 11.30 Uhr, kollidierte ein Hund mit einer 80-jährige Pedelec-Fahrerin. Die 80-Jährige befuhr den Weilweg und wollte unweit des Friedhofes von hinten an einem 36-jährigen Fußgänger sowie dessen Hund vorbeifahren. Währenddessen soll der nicht angeleinte Hund den Weilweg gequert haben und mit dem Vorderrad der 80-Jährigen kollidiert sein. Die 80-Jährige stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ob der Hund sich Verletzungen zuzog ist hier nicht bekannt.

