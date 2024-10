POL-HRO: Abschlussmeldung zum Polizeieinsatz in Rostock Lütten Klein

Rostock (ots) - Am heutigen Freitagmorgen kommt es seit 08:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Warnowallee in Rostock. Aufgrund derzeit unklarer Umstände wurde gegenwärtig der Bereich um die Warnowallee durch die eingesetzten Polizeikräfte abgesperrt. Für den Verkehrsbetrieb kann es in diesem Gebiet vorübergehend zu Einschränkungen kommen. Die Polizei bittet ...

mehr