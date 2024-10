Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tag der Deutschen Einheit 2024 in Schwerin - Polizei zieht positives Fazit

Schwerin (ots)

Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2024, die vom 2. bis 4. Oktober in der Landeshauptstadt Schwerin stattfanden, sind erfolgreich und störungsfrei zu Ende gegangen. Zum Abschluss des mehrtägigen Einsatzes zieht die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern eine durchweg positive Bilanz. In enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern konnte die Polizei einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des Großereignisses leisten. Dabei verzeichneten die Einsatzkräfte erfreulicherweise ein sehr geringes Kriminalitätsaufkommen. Nur vereinzelt kam es zu veranstaltungstypischen Delikten, die jedoch das Festgeschehen in keiner Weise beeinträchtigten. In drei Fällen unterstützten die Beamtinnen und Beamten zudem bei der kurzfristigen Suche nach vermissten Personen, die alle wohlbehalten aufgefunden werden konnten. "Besonders bedanken möchte ich mich bei allen eingesetzten Kräften, die mit ihrem Engagement und ihrer Professionalität maßgeblich zum Gelingen eines harmonischen und unbeschwerten Einheitsfestes in Schwerin beigetragen haben", so Polizeipräsidentin Anja Hamann. Insgesamt begleiteten rund 3.800 Polizistinnen und Polizisten aus allen Bundesländern sowie dem Bund die dreitägigen Feierlichkeiten in Schwerin. Darunter befanden sich etwa 2.100 Einsatzkräfte aus dem Land M-V. Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern bedankt sich bei allen Beteiligten und blickt auf ein gelungenes Fest zurück, das geprägt war von einem friedlichen Miteinander.

