POL-HRO: Sachbeschädigungen auf Schweriner Friedhof

Schwerin (ots)

Auf dem Friedhof am Obotritenring haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen mehrere Gräber geschändet. Unter anderem wurden Grabsteine aus dem Fundament gebrochen und aus dem Boden gerissen. Betroffen waren nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt 28 Grabstellen auf dem Friedhof. Die Taten sind zwischen dem 02. und 04. Oktober begangen worden. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei in Schwerin ermittelt jetzt wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen. Sachdienliche Informationen können telefonisch (0385/5180-2224) oder über die Onlinewache gemeldet werden.

