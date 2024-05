Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht am Mitfahrerparkplatz Höhr-Grenzhausen

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am heutigen Donnerstag, kam es in der Zeit zwischen 5 und 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Mitfahrerparkplatzes an der BAB 48 in Höhr-Grenzhausen. Der Geschädigte parkte seinen PKW am Morgen auf dem oben genannten Parkplatz und bemerkte bei seiner Rückkehr eine Beschädigung im Bereich des rechten Hecks. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nach zu kommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

