POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bad Marienberg (ots) - In der Nacht vom 30. April auf den 01.Mai kam es in der Lanngasse in Bad Marienberg zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täter. Hierbei wurde eine Haustür mit Farbe beschmiert. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle PI Hachenburg Telefon: 02662-9558-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

