Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrigierte Version: Remseck am Neckar-Aldingen: Schmuck bei Wohnungseinbruchsdiebstahl entwendet

Ludwigsburg (ots)

Ungebetene Gäste verschafften sich am Dienstag (12.11.2024) zwischen 07.30 Uhr und 23.15 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Mörikestraße in Aldingen Die noch unbekannten Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie betraten alle Stockwerke des Hauses und durchwühlten Schränke. Die Täter entwendeten nach derzeitigem Stand Schmuck in noch unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell