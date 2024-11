POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: Unfall mit einer leichtverletzen Person

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (12.11.2024) gegen 09:20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße am Busbahnhof in Leonberg zu einem Angriff auf einen 41-jährigen Busfahrer. Ein 28-jähriger Fahrgast wollte zunächst in den Linienbus in Richtung Mönsheim einsteigen. Dies wurde ihm durch den Busfahrer verwehrt, da der Fahrgast Essen und Trinken in den Händen hielt. Hieraus ...

