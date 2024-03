Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wem gehört dieses E-Bike?

Bild-Infos

Download

Menden (ots)

Durch Beamte der Polizeiwache Menden wurde ein rotes Pegasus E-Bike Premio EVO 10 lite sichergestellt, welches durch Passanten am Dienstagmorgen in der Berliner Straße in Menden aufgefunden wurde. Bei der Inaugenscheinnahme des E-Bikes wurde festgestellt, dass der Zylinder des Rahmenschlosses am Hinterrad gezogen worden war. Das Rad wies weiterhin Schäden an der Front auf.

In den letzten Wochen kam es im Bereich des Auffindeortes zu Diebstählen von E-Bikes. Das E-Bike ist derzeit nicht zur Fahndung ausgeschrieben worden. Es besteht der Verdacht, dass das E-Bike entwendet worden sein könnte.

Die Polizei fragt deshalb: Wem gehört dieses E-Bike oder wer kann Hinweise zu dem Eigentümer geben? Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter der Telefonnummer 02373 / 90990 entgegen. (zap)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell