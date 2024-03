POL-MK: Dieseldiebstahl an Baustellenfahrzeugen

Menden (ots) - Bereits am Sonntag, zwischen 14 und 14:30 Uhr, versuchten unbekannte Tatverdächtige eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Joseph-Beierle-Straße aufzuhebeln. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Wohnungseinbruch. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Menden unter der 02373/9099-0 entgegen. (dom) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

