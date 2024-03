Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Durchfahrtskontrollen - Polnischer LKW deutlich überladen

Lüdenscheid (ots)

Am vergangenen Montag, um 13:15 Uhr fiel dem Verkehrsdienst bei den täglichen Durchfahrtskontrollen in Lüdenscheid an der L692 ein polnischer Kleintransporter auf, welcher offensichtlich stark beladen war. Es wurde eine nahegelegene Fahrzeugwaage aufgesucht, um den Kleintransporter zu verwiegen. Hier kam heraus, dass das zulässige Gewicht von 3500kg bei Weitem überschritten wurde. Der Kleintransporter, welcher auf dem Weg nach Italien war, brachte ganze 7020kg auf die Waage. Die Fahrt wurde vor Ort untersagt und ein zweiter, größerer LKW durch die Firma organisiert, um die Ladung zu verteilen. Auf den Fahrer und die Firma kommen Geldbußen im hohen dreistelligen Bereich zu.

