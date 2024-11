Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Radfahrer attackiert Autofahrer mit Pfefferspray

Ludwigsburg (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Dienstag (12.11.2024) gegen 18:10 Uhr an der Kreuzung Mühlstraße und Bilfinger Straße in Beihingen ereignete, ermittelt derzeit das Polizeirevier Marbach am Neckar. Aus noch unbekannter Ursache schlug ein bislang unbekannter Radfahrer gegen den Seat eines 27-Jährigen, weshalb es zunächst zu einem zunächst verbalen Disput kam. Im Laufe dieses Disputs sprühte der Radfahrer dem 27-Jährigen Pefferspray in das Gesicht und flüchtete anschließend. Der Radfahrer soll etwa 185 cm groß sein und war mit einer roten Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell